علي خريس: الوضع المالي والإقتصادي في غاية الدقة

شدد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​علي خريس​، خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال، على أن "​الوضع المالي​ والإقتصادي في غاية الدقة". وقال: "كنا نأمل من الحكومة اتخاذ قرارات لا تصيب الفئات الشعبية والناس من خلال اعتماد موازنة عامة فيها تخفيض للعجز".

ودعا "الدولة بكل مؤسساتها الى التحرك لإيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها رفع أتون العوز عن كاهل المواطن الذي بات يعيش حالة مزرية"، آملا من "كل اللجان العمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن".

وأشار إلى أنه "يجب وضع خطة مدروسة في ​قطاع الكهرباء​ والطبابة والصحة لنعيش بكرامة، والحكومة اليوم أمام امتحان عليها ان تتخطاه بنجاح تمام خصوصا واننا مراقبون داخليا وخارجيا".

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وتطرق خريس الى موضوع ​القمة العربية​ التي انعقدت في تونس، التي "أهدى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قبل انعقادها ​الجولان​ لأسرائيل و​القدس​ أيضا، وكأنها ملك له يوزع الهدايا على من يشاء". وقال: "كنا ننتظر موقفا واضحا من المشاركين ودعوة سوريا للحضور وان تنخذ اقل الخطوات في التطبيع مع العدو الإسرائيلي على مستوى السفارات وفي كافة المستويات".

وشدد على "ان الإستقرار والهدوء الذي ينعم به الجنوب هو بفضل المقاومة وتضحيات اهل الجنوب المقاومين الذين ارغموا العدو على الإنسحاب من أرضنا بفضل مقاومتنا وشهدائنا".

وأمل "أن تكون الأجواء العربية كوضعنا في الجنوب الذي حول إسرائيل من قوة لا تقهر الى جيش مهزوم يخشى المقاومة ويهابها". ودعا "الشعب الفلسطيني وفصائله الى مواجهة الإحتلال من خلال وحدتهم ومقاومتهم".