القاضية غادة عون أحالت موظفة من الفئة الاولى الى قاضي التحقيق

أحالت النائبة العامة الإستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ الموظفة من الفئة الاولى غ.ق الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ​نقولا منصور​، ووجهت كتابا الى وزير المال طلبت بموجبه كف يد المدعى عليها عن وظيفتها ومنعها من السفر.

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