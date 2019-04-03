الجيش: طائرتان حربيتان إسرائيليتان وطائرتا استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، في بيان، أنّ "طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، خرقتا بتاريخ 2 نيسان 2019 عند الساعة 14:40، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق مناطق البقاع الغربي، عاليه والجنوب، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 15:30 من فوق بلدة رميش".
وأوضحت في بيان ثان، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 2 نيسان 2019 الساعة 20:15 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:15 من فوق البلدة المذكورة".
وبيّنت القيادة أنّ "عند الساعة 20:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق البقاع الغربي، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:15 من فوق بلدة عيترون".
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