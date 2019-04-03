مكية طلب من مديرية المراسم تسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة الى السراي

أصدر الأمين العام ل​مجلس الوزراء​ محمود مكية مذكرة طلب فيها من المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة تقديم الإرشادات الضرورية لتسهيل دخول ذوي الإحتياجات الخاصة إلى ​السراي الحكومي​.

وجاء في نص المذكرة أنه "أولا، يطلب من المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة تقديم الإرشادات الضرورية لتسهيل دخول ذوي الإحتياجات الخاصة إلى السراي الحكومي، خاصة وأن مبنى السراي قد راعى المعايير الفنية المطلوبة، وهو مجهز لاستقبال الأشخاص المذكورين أعلاه وفقا لما تفرضه المادة 33 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين".

ونص المرسوم على أنه "ثانيا، يطلب من المديرية العامة للشؤون الفنية إعداد دراسة عما قد يحتاج السراي الحكومي الكبير من خطوات لتحسين وتطوير المعايير الفنية لإستقبال الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة".