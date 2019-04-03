رئيس جامعة القاهرة: لابد من الحفاظ على الدولة الوطنية ونظامها للنهوض بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

نظمت جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، اليوم، بقاعة أحمد لطفي السيد، حلقة نقاشية في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري حول كتاب "سر المعبد" الجزء الثاني للكاتب والمفكر ثروت الخرباوي.

وحضر اللقاء الدكتورة هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، الكاتب الصحفي أحمد رفعت، وبعض العمداء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أكد الخشت، أن الندوة تأتي في إطار مشروعنا لتطوير العقل المصري، حيث تضعنا على ماهية الخطأ في التفكير التي يجب أن نتجنبها، موضحاً أن التفكير العقلاني الذي ندعو إليه مرتبط بتطوير العقل المصري.

وقال: "لابد من تغيير طريقتنا فيما يتعلق بأمر بلدنا والمشاركة في كافة الأمور المتعلقة بها للحفاظ على الدولة الوطنية وعلى ثباتها ونظامها للنهوض بها والمساهمة في تنميتها".

وأشار الخشت، إلى أن "كتاب (سر المعبد) يوضح لنا التجربة التي مر بها الكاتب ثروت الخرباوي بطريق الخطأ حيث تبينه وأراد أن يوضحه للآخرين بشكل موثق في هذا الكتاب حتى يتجنب الشباب الوقوع في هذا الخطأ".

ولفت إلى أن الكتاب يأتي في إطار تطوير العقل المصري من أجل الوصول إلى التفكير السليم، وهو ليس مجرد تاريخ بل هو تجربة لها تاريخ وجانب إنساني ورؤية إصلاحية.

وأكد الخشت، أن "من يتبع الطريق العقلاني النقدي يكون غير بعيد عن الروحانيات، لأن الإنسان عقل وروح وجسد ونفس، والعقل ميزته أنه حاكم".

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وأوضح أن "من ساروا على مسار العقلانية النقدية يميلون إلى الجانب الروحي، فالعقل يحكم قيادة العالم، وهناك أشياء ضد العقل يجب رفضها وعدم قبولها وهي تمثل خرافات، وهناك أشياء فوق العقل لا تتعارض مع العقل، ولكنها تتجاوزه".

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن أصحاب العقلانية النقدية يجدون أن العقل يصل لحدود الزمان والمكان وما يتجاوز ذلك يدخل القلب، فالعقل لابد من ضبطه لأنه ما يميز الإنسان عن باقي المخلوقات.

وتابع الخشت، أن طرق التفكير هي المنهج وليست الأفكار، حيث إن سرعة التصديق عند الكثير من المصريين قائمة على فكرة السمع والطاعة، كما أنه قد تكون طريقة تفكير إحدي الجماعات المتطرفة ضد الإخوان تتحدث بطريقة محو الآخر، وكلاهما يعتمد على العمل السري والسمع والطاعة والعاطفة والغاية تبرر الوسيلة.

وأكد أن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة هي السمة المشتركة من كل الجماعات المتطرفة أو بعض الجهات التي تعيد تفسير الآيات لتحقيق مصالحها، مضيفاً أنه تم الكشف عن كثير من الزيف المنتشر فيما يتعلق بجماعة الإخوان حيث إن بها شق خداع بصري، وما يبني عليه من خداع عقلي وقلبي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على أهمية تغيير منهجية التفكير، وأنه لا يوجد حقيقة مطلقة، لأن الله فقط هو من يمتلك الحقيقة المطلقة، لافتا إلى ان كتاب (سر المعبد) يعرض تجربة تخرج من إطار التفكير التقليدي إلي العقل النقدي الروحاني المنضبط.

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن جامعة القاهرة في الوقت الحالي تعتد كثيراً بتولي الدكتور محمد عثمان الخشت رئاستها ومسئوليتها، حيث تحولت إلي مركز إشعاع علمي ومركز للتنوير، مؤكدا أن المجتمع يحتاج الدور التنويري للجامعة خاصة في الأوقات الصعبة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأشار رفعت، إلى أن كتاب (سر المعبد) هو بمثابة زلزال، قائلاً: "اكتشفت أنني لم أكن أعرف الكثير عن جماعة الإخوان، وكنت أظن أنني أعرف عنهم كل شيء من خلال كم الكتب التي قرأتها عنهم وعن أفكارهم المضللة".

ولفت إلى أن كتاب سر المعبد يتحدث عن الإخوان من خلال الكتابة وشرح الماضي لكيفية إدارة الأمور في المستقبل، وهو أحد أهم الكتب التي صدرت خلال الـ50 عامًا الأخيرة لأنه يفسر سر وجود جماعة الإخوان التي تمثل صداعًا في رأس العالم كله.