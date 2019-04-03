الأرصاد: شبورة في الصباح وأمطار على السواحل حتى نهاية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مي مدحت:
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، وتحسنًا في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية، وأن الطقس معتدل حتى بداية الأسبوع القادم.
وأضاف "عبدالعال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الشبورة المائية مستمرة في الصباح الباكر، خاصة في الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.
وتابع رئيس هيئة الأرصاد، الرياح ستكون خفيفة على جنوب الصعيد، مع استمرار الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.
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