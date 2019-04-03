رئيس البنك الزراعي: تطوير 243 فرعا خلال 8 أشهر بتكلفة مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك سيبدأ في تطوير 243 فرعا من فروعه بتكلفة مليار جنيه خلال 8 أشهر كمرحلة أولى ضمن خطة شاملة لتطوير كافة الفروع البالغة 1210 فروع.

وأضاف القصير أن خطة التطوير تتضمن أن يصبح لدى البنك علامة تجارية وشكلا خارجيا مميزا للفروع، حيث سيعقب تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة استكمال باقي المراحل، بحسب بيان من البنك اليوم الأربعاء.

وأشار إلى أن البنك يقوم بفتح الحسابات الجديدة والترويج للمنتجات في كافة أنحاء الجمهورية لتعميق وتعزيز مفهوم الشمول المالي والذي يرعاه البنك المركزي المصري في فعاليات هذا العام أسوة بالمشاركة المتميزة للبنك الزراعي في الفعاليات السابقة للشمول المالي خلال العام الماضي.

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وأوضح أن هذه الفعاليات تتضمن اليوم العربي للشمول المالي في الفترة من 1 إلى 24 أبريل، واليوم الدولي للشباب في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، والأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمى للادخار في الفترة من 15 وحتى 31 أكتوبر.

وتطرق القصير إلى خطة البنك فى تلك الفعاليات، حيث أشار إلى تكوين مجموعات عمل الشمول المالي والتي ستقوم بالمرور على الأسواق الأسبوعية بالقرى، والتواجد بمراكز الشباب والأندية والجامعات، والمرور على المحلات والورش ومناطق الحرفيين والمواقف والكافتيريات وعمال اليومية والجمعيات التعاونية والزراعية.

كما ستعمل هذه المجموعات على التواصل مع المجلس القومي للمرأة بفروعه في كافة أنحاء الجمهورية والتنسيق معه بهدف دعوات السيدات للحضور بمقر فروع المجلس لتثقيفهم مصرفيا من جانب موظفي البنك في مجالات الائتمان والمنتجات المصرفية والخدمات البنكية، وفقا للقصير.

وذكر القصير أنه في أثناء تلك المشاركات، يقوم البنك الزراعي بفتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى، كما يتم تثقيف العامة بمفهوم الشمول المالي وأثره في دعم الفئات الأولى بالرعاية بدمجهم في النظام المصرفي من خلال المواد الإعلامية التي تشرح الشمول المالي، ودور البنك الزراعي المصري في تنفيذه.