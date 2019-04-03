أول حكم صحة نسب لضحية زواج القاصرات في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة مركز قنا لشؤون الأسرة بصحة نسب طفلة رضيعة عمرها عام ونصف لوالدها؛ بعد أن أنكر نسبها مستغلا زواجه بوالدتها وهي قاصر دون توثيق بما يعرف بـ"زواج السنة".

وقالت مروة عبدالرحيم المحامية المتخصصة في قضايا المرأة والطفل، إن هذا الحكم هو الأول من نوعه في دائرة مركز قنا؛ وأنها تبنت هذه القضية لشدة الظلم الذي وقع عليها؛ حيث زوجت الأم وهي طفلة زواج قاصرات في سن 15 عاما أو ما يعرف عرفا بزواج السنة دون توثيق؛ وبعد ذلك استحالت العشرة مع زوجها وحينما طالبت عائلتها بتوثيق الزواج؛ خدعهم بإجراء الطلاق والزواج في نفس الساعة من أجل إنكار نسب الطفلة للاستحالة منطقية الحمل.

وأشارت مروة عبدالرحيم أن القضاء المصري يقف دائما في صف المرأة المصرية ضد محاولة للاضطهاد والقهر.

وقالت "فرحة.ن.ب" - الأم صاحبة القضية- أنه عقب إخطارها بالحكم سجدت فرحا بالحكم بعد فقدت الأمل في استخراج شهادة ميلاد للابنتها بعد أن امتنع الزوج عن إجراء تحليل "dna"؛ مضيفة أنها سوف تسمي ابنتها "انتصار"؛ بعد أن نصرها القضاء المصري بهذا الحكم.