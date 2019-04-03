ريال مدريد يحدد شروطه للتخلي عن لاعب أساسي

حدد نادي ريال مدريد الإسباني، شروطه من أجل الموافقة على رحيل مدافعه الفرنسي رافاييل فاران عن صفوف المجموعة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الأربعاء، فإن النادي الملكي لن يتفاوض مع أي نادي بخصوص قيمة صفقة اللاعب، بل سيكون مطلبه دفع الشرط الجزائي المتفق عليه بعقد اللاعب، وهو الشرط الوحيد للإدارة لرحيل فاران.

وحسب المصادر ذاتها، فإن النادي الملكي يريد فرملة الأندية التي تتربص باللاعب الأساسي بتشكيلة زين الدين زيدان بريال مدريد، بعد تسريب خبر عن رغبته في تغيير الأجواء السنة المقبلة، رغم عودة زيدان لخلافة سانتياغو سولاري.