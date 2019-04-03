الخارجية الأمريكية تُحذر من “هجمات إرهابية” في المغرب

حذرت السفارة الأمريكية، بالرباط، أمس الثلاثاء رعاياها المتواجدين في المغرب أو المواطنين الأمريكيين الراغبين في زيارة البلاد، من احتمال أن “يُهاجم الإرهابيون المغرب دونَ سابق إنذار”، مشيرة إلى أن “الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط للهجمات الإرهابية”، ورفعت السفارة الأمريكية درجة التأهب إلى المستوى الثاني.

وقال تحذير للسفارة الأمريكية، نشرته على موقعها الرسمي، إن “الإرهابيون من المحتمل أن يستهدفوا المواقع السياحية ومراكز النقل ومراكز التسوق ومنشآت الحكومية”.

ودعت السفارة رعاياها إلى مطالعة “قسم السلامة والأمن في صفحات المعلومات الخاصة بأمن الدولة”، وقدمت نصائح للمواطنين الأمريكيين الراغبونَ في السفر للمغرب، وقالت بهذا الخصوص “إذا قررت السفر إلى المغرب عليك البقاء في حالة تأهب عند زيارة المواقع التي يرتادها السياح وتجنب المظاهرات والحشود وأيضا التسجيل في التطبيق الإلكتروني المتعلق بالتنبيهات (STEP) لتحديد الاماكن في حالة الطوارئ، وكذا تتبع المواقع والصفحات الرسمية للخارجية الأمريكية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.