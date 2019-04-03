متابعة أفراد عصابة إجرامية من أجل الاختطاف والاغتصاب في حق قاصر

أحالت الشرطة القضائية في ولاية أمن مراكش، أول أمس الاثنين، على أنظار الوكيل العام في محكمة الاستئناف في مراكش، أفراد عصابة إجرامية، وذلك على خلفية متابعتهم بتهمة الاختطاف، والتغرير بفتاة قاصر، وهتك عرضها.

وأفادت مصادر “اليوم 24” أن عملية اعتقال أفراد العصابة، الذين يبلغ عددهم سبعة شبان، جاءت بعد عدة تحريات لعناصر الشرطة القضائية في منطقة المحاميد، بناء على شكايات الضحايا، الذين تعرضوا للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والضرب، والجرح.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت، يوم الجمعة الماضي، من إيقاف زعيم هذه العصابة، الذي يبلغ من العمر 20 سنة، وله سوابق قضائية، وكان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل السرقة الموصوفة، وهو حديث الخروج من السجن.

وأضافت المصادر أن التحقيق، الذي فتح مع الموقوف المذكور، دفعه إلى كشف أفراد عصابته، الذين تم توقيفهم، ونقلهم إلى مقر الشرطة القضائية في باب الخميس، ووضعهم رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث القانوني معهم.