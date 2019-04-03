هل يدرب السفري هذا الفريق القطري الموسم المقبل؟

بات يوسف السفري، مساعد مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، مرشحا بقوة من أجل خوض تجربة تدريبية جديدة، ستكون هي الأولى له خارج الوطن، بعد أن تألق في بنك احتياط الفريق الأخضر هذا الموسم.

وعلم “اليوم24” من مصدر مقرب من اللاعب السابق للرجاء والمنتخب المغربي، أن أحد أبرز الأسماء المسيرة لنادي قطر القطري، اقترح على السفري الإشراف على الفريق الموسم المقبل، وخوض أول تجربة تدريبية له في الدوري القطري الممتاز.

وأكد المصدر ذاته، أن المسير المذكور، تربطه علاقة قوية مع السفري، بحكم أن هذا الأخير سبق له وأن جاور النادي لاعبا في فترة من الفترات، كما استغل تواجده في العاصمة القطرية من أجل مناقشة هذا العرض.

وخطف السفري الأضواء، من الدوحة القطرية، بعد أن قاد الفريق الأخضر ، يوم الجمعة الماضي، للتتويج بكأس السوبر القطري، على حساب فريق الترجي التونسي، بعد أن انتصر عليه بهدفين مقابل هدف وحيد.