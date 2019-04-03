شهادات مؤثرة لعائلات ضحايا حادثة سير عاملات “الفريز” ومتحدثة: كانوا 60 شخصا في سيارة- فيديو

القنيطرة –فيديو: أيوب المكناسي – فدوى عنبر

دموع وصراخ وأياد مرفوعة إلى السماء بالدعاء بالرحمة، هذه أولى المشاهد داخل مسشتفى الإقليمي في القنيطرة، الذي استقبل صباح اليوم الأربعاء، ضحايا حادثة السير المفجعة، التي وقعت بضواحي مولاي بوسلهام، وخلفت حسب مصادر رسمية 9 قتلى و29 مصابا.

واحتشد أسر الضحايا أمام المستشفى، لاستقبال الضحايا والمصابين، وهم في حالة صدمة كبيرة.

وقالت إحدى النسوة المتواجدات أمام المستشفى، خلال حديثها مع “اليوم24″، “اتصلوا بي عبر الهاتف، أخبروني أن الجميع لقي حتفهم، فقدت إحدى نسيباتي، الأمر مؤلم جدا”.

وأوضحت سيدة أخرى، أن 60 شخصا كانوا على متن الحافلة التي تقل العاملات في ضيعات فلاحية، موضحة أنها فقدت إبنة عمها وابنة شقيقتها، وزوجة أخيها وبناتها.

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هذا وبعث الملك برقية تعزية إلى أسر الضحايا، وكشف مندوب الصحة في القنيطرة، أن عدد القتلى في حادثة السير الخطيرة، التي شهدتها منطقة مولاي بوسلهام، بين شاحنة كبيرة وسيارة تقل عمالا بالمجال الفلاحي، صباح اليوم الأربعاء، ارتفعت إلى 9 أشخاص.

وأفادت السلطات المحلية لإقليم القنيطرة بأن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، صباح اليوم الأربعاء.

وتدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الإقليمية بكل من القنيطرة والعرائش والمستشفى المحلي بسوق الأربعاء لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.