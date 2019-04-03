الملك يعزي ضحايا حادثة السير بضواحي بوسلهام.. ويدعو للمصابين بالشفاء

على إثر حادثة السير المفجعة، التي وقعت بضواحي مولاي بوسلهام، صباح اليوم الأربعاء، والتي خلفت عددا من الضحايا، بعث الملك محمد السادس، رسائل إلى أسر الضحايا والمصابين. وقدم الملك تعازيه إلى أسر الضحايا وعبر عن مواساته الصادقة.

وكشف مندوب الصحة في القنيطرة، أن عدد القتلى في حادثة السير الخطيرة، التي شهدتها منطقة مولاي بوسلهام، بين شاحنة كبيرة وسيارة تقل عمالا بالمجال الفلاحي، ارتفعت إلى 9 أشخاص.

وأفادت السلطات المحلية لإقليم القنيطرة بأن 8 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، صباح اليوم الأربعاء.

وتدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الإقليمية بكل من القنيطرة والعرائش والمستشفى المحلي بسوق الأربعاء لتلقي الإسعافات اللازمة. وتم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث