لاعب الأسود تاعرابت يعود للظهور بلوائح بنفيكا

حظي الدولي المغربي، عادل تاعرابت، بمكانة ضمن القائمة الأساسية لفريقه بنفيكا والذي سيخوض إياب نصف نهائي كأس البرتغال، مساء اليوم الأربعاء، أمام غريمه سبورتينغ لشبونة.
وقرر بنفكيا منح الدولي المغربي، فرصة العودة إلى تداريب الفريق الأول، منذ شهر فبراير الماضي بقرار من الطاقم التقني.
وبالرغم من إقصاء تاعرابت من اللوائح الرسمية الخاصة بفريق بنفيكا، سواء تعلق الأمر بالمباريات المحلية أو القارية، إلى أن الطاقم الفني أشر على عودته، بعد غياب طويل عن الواجهة، بعد نهاية إعارته مع جنوى الإيطالي.
لاعب الأسود الذي لم يخض أي مباراة رسمية مع بنفيكا، لازال يكتفي بالتدرب، وظهور في مناسبات قليلة مع الفريق الرديف، بعد فشله في إيجاد فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة، لخوض تجربة إعارة جديدة، بحثاً عن دقائق لعب إضافية.
هذا وقرر جنوى الإيطالي عدم تفعيل بند شراء عقد تاعرابت، بعد الإصابة التي ألمت به نهاية الموسم الماضي، ودفعت بالمسؤولين إلى تغيير رأيهم بخصوص الالتحاق النهائي للاعب الأسود.
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