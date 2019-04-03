سين جيم: العملية الانتقالية السياسية في الجزائر... إلى أين؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجبر الحراك الشعبي في الجزائر، السلطات الحاكمة، على التعاطي مباشرة مع مطالبه التي تصاعدت مع كثافة المشاركة الجماهيرية المتواصلة، وفي غداة استقالة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أصبحت العملية "الانتقالية السياسية" في الجزائر "أكبر تحد" تواجهه البلاد، بحسب مدير مركز الدراسات والبحوث حول الوطن العربي والمتوسط، حسني لعبيدي.

ويقول رئيس المركز الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، إن على الجيش الآن تفادي القيام بأي "خطوة ناقصة" في مواجهة شارع يطالب بـ"وجوه جديدة" على الساحة السياسية.

سين: ماذا تواجه الجزائر بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة؟

جيم: "إن رحيل بوتفليقة يفتح المجال أمام لاعبَين هما المؤسسة العسكرية والشارع الجزائري. وهو يظهر قطيعة بين الجيش و‘القطب الرئاسي‘ بعد سنوات طويلة من دعم الجيش لبوتفليقة ودعم الشعب للجيش؛

إنه انتصار أول للجيش، لكنه ليس نهائيا إذ إن العملية الانتقالية السياسية هي التحدي الأكبر؛

لقد أصبح الشارع الجزائري اللاعب الجديد على الساحة السياسية الجزائرية. وهو لن يتوقّف عند هذا الحد. سيطالب بترجمة سياسية لهذه الاستقالة؛

يواجه الجيش خطر خسارة هيبته في حال ارتكب خطوات ناقصة خلال العملية الانتقالية. لا نعلم الكثير عن نواياه في ما يتعلّق بإدارة البلاد في مرحلة ما بعد بوتفليقة. هل سيبقي على الحكومة الحالية، أم على طرح بوتفليقة عقد ندوة وطنية أم لديه خارطة طريق خاصة به؟".

سين: أي عملية انتقالية تتوقعون؟

جيم: "يريد الجيش تفادي حصول فراغ، بتسليم مقاليد السلطة في البلاد لرئيس مهمته إدارة العملية الانتقالية. يبدو لي أن هذا هو المخطط.

المؤسسة العسكرية تريد البقاء فوق التجاذبات، وليس لديها المقومات اللازمة لكي تدير (بنفسها) العملية الانتقالية السياسية.

إن المهل قصيرة جدا لاقتراح تعديلات على قانون الانتخاب. في الوقت نفسه يمكن لإرادة سياسية صلبة أن تقود إلى رئيس منتخب بالاقتراع العام وإلى انتخابات حرة. الانتخابات الرئاسية أقل تعقيدا من الانتخابات التشريعية".

سين: ما البديل السياسي، من هم اللاعبون، وأي أحزاب قد تبرز؟

جيم: "هناك شخصيات سياسية مهتمة بالمنصب (رئاسة الدولة)، كل من كانوا مرشّحين في الانتخابات السابقة مثل علي بنفليس (رئيس الوزراء السابق والمنافس السابق لبوتفليقة).

المحامي مصطفى بوشاشي يحظى بتأييد الشارع، كما أن ترحيبه بموقف الجيش من شأنه طمأنه المؤسسة العسكرية.

الأحزاب السياسية كلها إما أبعدها بوتفليقة عن الساحة السياسية، وإما قوّضها النظام من الداخل. لكن الزخم الديمقراطي في الشارع يعطيها فرصة مهمة لاستعادة حضورها وإجراء عملية تحوّل. يمكن أن تصبح أحزابا مهمة.

رجال الأعمال الذين كانوا يتمتّعون بنفوذ كبير بفضل وسائل إعلامهم سيغيّرون انتماءهم أو سينسحبون من الساحة السياسية لرؤية الأمور بشكل أوضح.

من المهم للسلطة الجديدة، وإن كانت انتقالية، أن تحاول إجراء مفاوضات وتسويات مهمة لتفادي تصفية حسابات وخروج العملية السياسية عن مسارها".

الجزائريون يحتفلون باستقالة بوتفليقة ويطالبون بتغيير جذري للنظام

وعلى صلة، احتفل الجزائريون باستقالة بوتفليقة بعد أن أمضى نحو عشرين عاما في الحكم، متعهّدين مواصلة الاحتجاجات للمطالبة بتغيير جذري للنظام السياسي.

واجتمع المجلس الدستوري، اليوم، الأربعاء، لإثبات "حالة شغور" منصب الرئيس، تمهيدا لتولي رئيس مجلس الأمة الرئاسة مؤقتاً وتنظيم انتخابات رئاسية، أقر المجلس حالة الشغور وأخطر البرلمان.

وأطلقت على الفور أبواق السيارات في شوارع العاصمة ترحيبا باستقالة الرئيس الذي اختفى تقريبا عن الإعلام منذ عام 2013 إثر اصابته بجلطة دماغية.

لكن كثرا أكدوا مواصلة الاحتجاجات ورفضهم لأي عملية انتقالية تبقي السلطة بيد "النظام".

وقالت متظاهرة إنها تريد لابنتها أن تتذكر هذا اليوم التاريخي. مؤكدة أن رحيل بوتفليقة ليس نهاية المطاف.

ووصف آخر الاستقالة بأنها متأخرة جدا، وقال إن رحيل بوتفليقة لم يعد كافيا نريدهم أن يرحلوا جميعا. نريد الحرية كاملة، مؤكدا أن المسيرات لن تتوقف.

وقال آخرون "إنها البداية، كل يوم، ستكون هناك تظاهرة. لن نتوقف".

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في المقابل، أعطى غيره بوتفليقة حقه، معبرين عن أسفهم لتشبثه بالحكم.

وقال بيلان إبراهيم (40 عاما) "بوتفليقة اشتغل. لقد صوتت له في البداية، لكنه لم يعرف كيف يخرج مرفوع الرأس".

وكانت الجزائر قبل الأزمة السياسية الأخيرة بمنأى عن تداعيات "الربيع العربي" الذي أسقط زين العابدين بن علي وحسني مبارك ومعمّر القذافي وعلي عبد الله صالح، فيما تبقى أحداث وذكريات العشرية السوداء حاضرة بقوة في ذهن الجزائريين.

لكن قرار ترشيح بوتفليقة في شباط/ فبراير الماضي لولاية (عهدة) رئاسية خامسة، أثار نقمة شعبية بخاصة في صفوف الشباب.

وبعد أن أعلن تخليه عن الترشح لولاية خامسة، أعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الثامن عشر من نيسان/ أبريل، ووعد بإقرار إصلاحات تمهد لإجراء انتخابات رئاسية لم يحدد تاريخا لها.

لكن الشارع رفض تماما هذه الاقتراحات واعتبرها تمديدا لولايته بحكم الأمر الواقع.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أصدرت بيانا، الإثنين، جاء فيه أن بوتفليقة سيتنحى قبل انتهاء مدة ولايته الحالية في الثامن والعشرين من نيسان/ أبريل.

وليل الثلاثاء، جاء في الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام وبينها التلفزيون الوطني ووكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن بوتفليقة "أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية" وذلك "ابتداء من تاريخ اليوم"، ما أظهرت لقطات متلفزة.

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية "إنّ قصدي من اتّخاذي هذا القرار إيمانًا واحتسابًا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطنيّ وعقولهم لكي يتأتّى لهم الانتقال جماعيًا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحًا مشروعًا".

وأظهرت مقتطفات مصورة بوتفليقة جالسا على كرسي نقال يسلّم كتاب استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

ردود الفعل الخارجية

اعتبرت الولايات المتحدة أن مستقبل الجزائر يقرّره شعبها، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو إن "الشعب الجزائري هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية".

من جهته دعا الكرملين، الأربعاء، إلى عملية انتقالية سياسية في الجزائر من "دون أي تدخل" خارجي.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنّ فرنسا واثقة من أنّ الجزائريين سيُواصلون السعي إلى "انتقال ديمقراطي". وقال في بيان "نحن واثقون من قدرة الجزائريين على مواصلة هذا التحوّل الديموقراطي بنفس روح الهدوء والمسؤولية" التي سادت خلال الأسابيع الفائتة.

وبموجب الدستور الجزائري، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح (77 عاما) رئاسة البلاد بالوكالة لمدة أقصاها 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.

وقبل ساعات قليلة من إعلان الاستقالة، دعا رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، في بيان إلى "التطبيق الفوري للحل الدستوري" الذي يتيح عزل بوتفليقة.

وكان يشير إلى المخرج الدستوري الذي اقترحه الأسبوع الماضي ويتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تؤدي إلى إعلان عجز رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه بسبب المرض.

وقال الفريق قايد صالح، إن المساعي التي يبذلها الجيش "تؤكد أن طموحه الوحيد هو ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير حق على مقدرات الشعب الجزائري".

وكان قايد صالح يُعتبر من المخلصين لبوتفليقة. وشكل بوتفليقة قد شكّل، الأحد الماضي، حكومة جديدة برئاسة نور الدين بدوي، غالبية وزرائها من التكنوقراط.

وقد ضمّت وزراء من الحكومة السابقة لا سيما الفريق صالح، الرجل الثاني في ترتيب المراسم البروتوكولية، كما ضمّت الشقيق الأصغر للرئيس ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة، الذي كان يعتبر وريثه المحتمل في الرئاسة.

وكان نفوذ السعيد بوتفليقة تزايد في الآونة الأخيرة مع تدهور صحة شقيقه، لكن الاستقالة قد تحرمه هذا النفوذ.