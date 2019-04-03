ريما الرحباني تُهاجم أهل الفن: لا تتطاولوا على الإرث الفيروزيّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هاجمت المخرجة ​ريما الرحباني، ابنة السيّدة فيروز،​ الفنانين الذين يعيدون تأدية أغاني والدتها والأخوين الرحباني، مُطالبة بمُراجعة الورثة كافة وأخذ الموافقة المُسبقة لأداء أي أغنية، وفق تغريدةٍ نشرتها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت الرحباني: "تحذير وآخر تحذير قبل الملاحقة القانونية لجميع أهل الفن كبارا وصغارا وللساسيم الكريمة ولكل مين صاير بيمد إيده على أغاني فيروز والأخوين رحباني... إذا صاير في شي إسمو ’يوتيوب’ وغيرو من الوسايل المُتاحة لمين ما كان ما معناتا بتقدروا بوقاحة مُطلقة تتطاولوا على الإرث الفيروزي الرحباني!".

وقالت الرّحباني: "ممنوع منعا باتا تسجيل وإعادة الأعمال وتوزيعها على أي كان بدون مُراجعة الورثة كافة وأخذ الموافقة المُسبقة والخطيّة، إن أُعطِيَت، تحت طائلة المسؤوليّة والملاحقة القانونيّة".

فيروز مع ابنتها ريما في إحدى الحفلات (نشطاء - تويتر)

وذكرت الرحباني أن "الأداء العلني مسموح إنّما بثلاث شروط"، مبيّنةً أن "الشرط الاوّل عدم التحريف بالأغاني وعزفها وتأديتها زََيْ ما هيّي. وهيدا شي ما عم يحصل لأن عم يتم التحريف والتشويه كمان! عزفا وآداء ولفظا ومدّا وجزرا".

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والشرط الثاني "دفع مستحقات الأداء العلني وفقًا للشروط العامة المعمول بها وبالاستناد الى برنامج أغاني و/أو موسيقى الحفل، وعن كل حفل"، مبينة أن هذا الأمر "كمان ما عم يحصل!".

وأما الشرط الثالث الذي ذكرته الرحباني هو "عدم تسجيل أو تصوير او إستغلال او توثيق هكذا مجزرة!، الشي اللي كمان ما عم يحصل لأن الكل عم يصوّر بما فيهن الجمهور!"، مضيفة أن هناك "خلل بكل الشروط اللي بتسمح بإنو يتم إستعمال أي أغنية بالأداء العلني".

واعتبرت الرحباني أن تبريرات "مُردّدي إسطوانة ’فيروز للجميع’.. ’وهاي محبّة’.. ’وما بدنا ياها تنتسى’"، هي تبريرات "بايخة ومُفتعلة كتير".

يُذكرُ أن هذه ليست المرة الأولى التي تُهاجم فيها ريما الرحباني الفنّانين، إذ هاجمتهم في وقت سابق، ما دعا عدة فنانين للرّد عليها مثل إليسا التي قالت إن "فيروز للجميع"، وناجي الأسطا، وغيرهما.