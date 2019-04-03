موسكو مستعدة لمناقشة خطة نتنياهو بشأن سورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو مستعدة لمناقشة خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لحل الأزمة السورية.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، تطرق فيه إلى اللقاء المرتقب بين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى تطورات الأوضاع في الجزائر.

وأشار بيسكوف أن نتنياهو سيكون في موسكو الخميس، في زيارة عمل قصيرة، مشيرا أن روسيا ستنظر في خطة حل الأزمة السورية، التي من المتوقع أن يعرضها نتنياهو على بوتين.

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يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، قالت نقلا عن مسؤول رفيع، إن نتنياهو عرض خطة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، حول حل الأزمة السورية ذات صلة بإخراج القوات الإيرانية من سورية.

وادعى الإعلام الإسرائيلي أن خطة نتنياهو التي تنص على إخراج إيران من سورية، حظيت بقبول بوتين.

كما نقلت وسائل الإعلام عن المسؤول نفسه، أن نتنياهو عرض الخطة ذاتها على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.