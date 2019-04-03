انت الان تتابع تفاصيل خبر حرب تصريحات بين أنقرة وواشنطن بسبب الانتخابات البلدية التركية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 أبريل 2019 05:56 مساءً - عبرت أنقرة، اليوم الأربعاء، عن انزعاجها من تصريحات واشنطن، حول الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا الأحد الماضي، وذلك مع عودة أجواء التوتر في العلاقات بين الجانبين.

وبدأت التصريحات المتبادلة، بعدما طالب نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، تركيا القبول بنتائج الانتخابات المحلية.

وقال: "الانتخابات الحرة والنزيهة أساس كل الديمقراطيات، وهذا يعني أن القبول بنتائج الانتخابات الشرعية أمر أساسي أيضاً".

وأضاف بالادينو: "نحن لا نتوقع أقل من ذلك من جانب تركيا، التي لديها سجل طويل ومشرف في هذا المجال"، ، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

ورداً على ذلك، دعا رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، "جميع الأطراف بما فيها الدول الخارجية إلى احترام المراحل القانونية للعملية الانتخابية في تركيا".

وطالب ألطون في تغريدة بـ"تويتر" تلك الجهات بضرورة "تجنب جميع الخطوات التي قد تفهم على أنها تدخل في الشؤون الداخلية لتركيا".

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وأضاف: "الانتخابات هي العمود الفقري لديمقراطيتنا، وشعبنا يعبر عن إرادته منذ 70 عاماً من خلال صناديق الانتخاب. وخروج الانتخابات في صورة نزيهة وعادلة، مسؤولية كافة السلطات."

وخرج المتحدث باسم الخارجية التركية حامي آقصوي في بيان، يحذر من أي تدخل خارجي، قائلاً "إنه لا يحق لأي دولة على الإطلاق التدخل في نتائج انتخابات أي دولة بشكل بعيد عن الديمقراطية والقانون".

وأضاف أنه "لا توجد سلطة لأي دولة لترى نفسها مصدّرا لمشروعية تلك النتائج"، مشدداً على أن "تركيا دولة قانون، وأن الانتخابات المحلية جرت في أجواء الديمقراطية، والنزاهة، والسلام والاستقرار".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا، أعلنت أمس الثلاثاء، إعادة فرز الأصوات في عدة دوائر باسطنبول حيث يتقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وجاءت هذه التصريحات، مع ما تشده العلاقات التركية الأمريكية من توتر، كان آخرها انزعاج أمريكي لإصرار أنقرة على شراء صواريخ "إس-400" من موسكو.