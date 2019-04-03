انت الان تتابع تفاصيل خبر 25 مليون دولار من العراق لمن يقدم معلومات عن "البغدادي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 أبريل 2019 05:56 مساءً - أعلن العراق، اليوم الأربعاء، مكافأة قدرها 25 مليون دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات ترشد إلى مكان زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي.

وأكد إبراهيم العوسج، قائم مقام الرمادي مركز محافظة الأنبار، لوكالة أنباء "شينخوا"، أن طائرات الجيش العراقي ألقت منشورات في المحافظة تضمّنت الإعلان عن المكافأة.

وحملت المنشورات صوراً للبغدادي، وفوقها كتب باللون الأصفر "قائد داعش في العراق والشام أبو بكر البغدادي"، وتحت الصورة "25 مليون دولار مكافأة مادية للمعلومات التي ترشدنا للقبض عليه".

وتأتي هذه الخطوة بعد القضاء على آخر معاقل التنظيم في الباغوز شرقي سوريا، وتوارد أنباء عن تمكنه من الهروب برفقة عدد من مرافقيه، وفق المصدر ذاته.

وحرضت السلطات العراقية مواطني الأنبار على البغدادي؛ من خلال كتابة شعارات تتهمه هو وتنظيمه بسرقة أراضيهم وقتل أبنائهم وهروبه من الموت.

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ووضعت السلطات أرقام هواتف تمكن العراقيين من الاتصال بها في حال معرفة مكانه، مع توعدها بالحفاظ على السرية.

وقال العوسج: "أدعو كل من تتوفر لديه معلومات عن البغدادي إلى التواصل مع القوات الأمنية "للخلاص منه ومن تنظيمه".

وكان التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، أعلن في نهاية مارس الماضي، السيطرة على آخر معاقل التنظيم بمدينة الباغوز، دون الكشف عما حل بزعيمه البغدادي.

والبغدادي من مواليد 1971 بمدينة سامراء العراقية، حاصل على شهادة الدكتوراة في العلوم الشرعية، وسبق أن اعتقل في "سجن بوكا" الذي كان يديره الأمريكيون بالعراق.

وكان زعيم التنظيم من ضمن مقاتليه في العراق، وقاد العديد من هجماته المسلحة على مواقع أمريكية، وبعد ذلك على مواقع تابعة للحكومة العراقية.