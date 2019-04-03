انت الان تتابع تفاصيل خبر وفد أمني إسرائيلي يفقد وثائق خطيرة.. ماذا احتوت؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 أبريل 2019 05:56 مساءً - كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، النقاب عن فقدان وفد أمني إسرائيلي وثائق سرية حول صفقات سلاح وهو في طريقه إلى الهند.

وقال الموقع الإلكتروني للصحيفة إن الحادث وقع في شهر يناير الماضي، عندما كان الوفد "رفيع المستوى" في أحد المطاعم داخل دولة الاحتلال.

وذكر أن الوفد الأمني كان برئاسة رئيس المجلس القومي، مئير بن شبات، مشيراً إلى أنها "استُردت مصادفة، في حين لم يُلحق ذلك ضرراً بأمن إسرائيل".

ولفت إلى أن الحادث وقع قبيل توجه الوفد برئاسة بن شبات، في يناير الماضي، إلى الهند للقاء رئيس المجلس الأمني ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وأضاف: "قبيل الرحلة طبع مساعد بن شبات العديد من الوثائق حول المسألة التي تضمنت معلومات سرية، لكنه نسيها في المطعم قبل ركوب الطائرة".

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وتابع الموقع: "بعد مغادرة الوفد وجد النادل الوثائق وأدرك أنها مرتبطة بالهند، فاتصل بصديقة له تعمل والدتها في السفارة الإسرائيلية في نيودلهي".

بدورها سافرت الفتاة إلى الهند وسلّمت الوثائق لوالدتها، التي سلّمتها لضابط الأمن بالسفارة الذي أبلغ عن الحادث، وفق ذكر الصحيفة.

ونقل الموقع عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعقيبه: "تم الاعتناء بالحادث على الفور، وأُجري تحقيق أمني واستُخلصت الدروس".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت: إن "إسرائيل ترغب في بيع الهند العديد من الأسلحة المتقدمة التي تصنعها الصناعات الدفاعية".

وهذه الصناعات تضم طائرات التجسس والطائرات دون طيار، والصواريخ المضادة للدبابات والمدافع، وأنظمة الرادار.