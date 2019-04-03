انت الان تتابع تفاصيل خبر الأمم المتحدة رغم قرار ترامب: الجولان أرض سورية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 أبريل 2019 05:56 مساءً - جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأكيد موقف المنظمة الدولية إزاء ملكية سوريا لمرتفعات الجولان المحتلة إسرائيلياً، وتسوية القضية الفلسطينية عبر "حلّ الدولتين".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "الشرق الأوسط".

وحول قرار واشنطن الاعتراف بـ"سيادة إسرائيل" على الجولان، في مارس الماضي، قال غوتيريش إن الأمم المتحدة مصرّة على ضرورة احترام سيادة سوريا على أراضيها، ومن ضمن ذلك الهضبة المُحتلة.

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وأضاف أنه يسعى للتوصل إلى "حلّ تكون القدس بموجبه عاصمة لدولتين؛ فلسطينية وإسرائيلية، مع ضمان تنفذ جميع القرارات الأممية ذات الصلة بهدف تعزيز استقرار المنطقة".

وتوقفت المفاوضات بين السلطة و"إسرائيل" في أبريل 2014، بعد رفض الاحتلال وقف الاستيطان، والقبول بحلّ الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.

يذكر أن غوتيريش وصل إلى القاهرة، الاثنين الماضي، قبل أن يغادرها الأربعاء وفق إعلام محلي، ضمن جولة شرق أوسطية غير محددة المدة.