شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يخطفون سائحاً أميركياً في أوغندا والان نبدء بالتفاصيل

خطف مسلحون مجهولون سائحا أميركيا وسائقه الأوغندي في حديقة قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية، على ما أفاد المتحدث باسم الحكومة الاربعاء. وقال المتحدث باسم الحكومة افونو اوبوندو في بيان إنّ "أربعة مسلحين نصبوا كمينا وخطفوا سائحا أميركيا مع سائقه الاوغندي قرب مدخل كاتوكي في منتزه الملكة إليزابيث الوطني".

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