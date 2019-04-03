كيف استطاعت "تغريدة" تغيير حياة عمر سليمان؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - عمر سليمان، طالب مجتهد من هواة الكمبيوتر، في الصف الثاني الثانوي، كتب تويتة استطاع من خلالها تغيير مجرى حياته للأبد.

كتب سليمان تغريدة على تويتر، ولم يعلم أنها ربما ستكون تغريدة الحظ السعيد له، فقد طالب الملياردير المصري نجيب ساويرس منحة لدراسة computer science في جامعة النيل، بدلا من أن يدخل كلية التجارة.

ولم يتخيل سليمان أن ساويرس سيقوم بالرد عليه في أقل من نصف ساعة بتغريدة، قال فيها: "ابعتلي رقمك".

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وبادره عمر بالرد، قائلا: "انا اول مرة اترقب مكالمة زي كدا في حياتي والله، أنا عايز أعيط".

وقال سليمان أن ساويرس قام بمحادثته، وقال له أن مديرة مكتبه ستقوم بتولي الأمر بعد أن ينجع في الثانوية العامة ويتجاوز اختبارات القبول في الجامعة.

إنها حقا تغريدة الحظ والتي سترسم حياة أخرى للطالب عمر سليمان!.