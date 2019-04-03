بوتفليقة يطلب من الجزائريين "العفو والمسامحة"



طلب الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الاربعاء، من مواطنيه "العفو والمسامحة والصفح. الخليج 365/ بغدادطلب الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الاربعاء، من مواطنيه "العفو والمسامحة والصفح. ونقلت قناة النهار الجزائرية عن بوتفليقة قوله "أطلب منكم الصفح وأنا بشر غير منزه عن الخطأ". وأضاف "أطلب المسامحة عن كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو فعل".

يذكر ان بوتفليقة قدم، امس الثلاثاء 2 نيسان 2019، استقالته الرسمية، بعد تظاهرات عارمة شهدتها البلاد تطالبه بعدم الترشح لولاية خامسة.



يذكر ان بوتفليقة قدم، امس الثلاثاء 2 نيسان 2019، استقالته الرسمية، بعد تظاهرات عارمة شهدتها البلاد تطالبه بعدم الترشح لولاية خامسة.

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