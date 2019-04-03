اليمن: تنفيذ اتفاق ستوكهولم مرهون بالضغط الدولي على الحوثيين

أكد خالد اليماني، وزير الخارجية اليمني، الأربعاء، أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم مرهون بالضغط الدولي على المليشيا الحوثية المدعومة من نظام طهران.

جاء ذلك، خلال لقائه المبعوث الأممي مارتن جريفيث، لبحث عوائق تنفيذ اتفاق ستوكهولم بعد مرور أكثر من 3 أشهر، بحسب وكالة سبأ الرسمية.

وذكر اليماني أن التعنت والمماطلة من قبل مليشيا الحوثي قد يؤدي لإفشال الاتفاق، وهو ما سينعكس سلباً على جهود إحلال السلام في اليمن.





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وأوضح أن فشل اتفاق ستوكهولم سيحد من فرص الذهاب إلى جولة مشاورات الحل السياسي، كونه يعطي صورة حقيقية عن مدى جدية الحوثيين في التعامل مع الحل السياسي الشامل.

وأكد وزير الخارجية اليمني موقف الحكومة اليمنية الشرعية الملتزم بضرورة تنفيذ بنود الاتفاق، مشيراً إلى التنازلات التي قدمتها من أجل تحقيق تقدم في بناء السلام.





من ناحية أخرى، أشاد المبعوث الأممي بموقف الحكومة اليمنية وموافقتها على تنفيذ الخطوتين الأولى والثانية من المرحلة الأولى الخاصة بالانسحابات من ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وأكد جريفيث أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حريصان على إنجاح اتفاق ستوكهولم، وأنه سيبذل مزيداً من الجهود من أجل تحقيق السلام في اليمن.