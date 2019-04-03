الكرملين يدعو إلى انتقال "دون تدخل" خارجي في الجزائر

دعا الكرملين اليوم الأربعاء، إلى أن يكون الانتقال السياسي في الجزائر "دون تدخل" بلدان أخرى غداة استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إثر احتجاجات شعبية غير مسبوقة، وفقا لموقع 24.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "نأمل، مهما حدث، أن تجري العمليات الداخلية في هذا البلد، والتي هي شؤون داخلية جزائرية حصراً، دون تدخل من دول أخرى".

وأضاف، أن موسكو تأمل كذلك ألا يكون للانتقال المقبل "أي تأثير على الطبيعة الودية لعلاقاتنا الثنائية".

وروسيا حليف قديم للجزائر، التي تستورد منها الأسلحة.

ويُذكر أن الرئيس بوتفليقة استقال مساء أمس الثلاثاء، إثر احتجاجات شعبية غير مسبوقة في البلاد.