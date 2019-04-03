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انفجار بمطعم في جنوب الفلبين

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جدة - خالد شويل - رويترز (مانيلا)

قال مسؤولون أمنيون إن ما لا يقل عن 18 شخصاً أصيبوا في انفجار قنبلة بمطعم في جنوب الفلبين اليوم (الأربعاء)، فيما يشتبه بأنه هجوم انتقامي شنته جماعة إرهابية.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في مدينة إيسولان ذات الأغلبية المسيحية، بجزيرة مينداناو الجنوبية التي يعصف بها التمرد المسلح وقطع الطرق.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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