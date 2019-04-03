شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بمطعم في جنوب الفلبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مانيلا)

قال مسؤولون أمنيون إن ما لا يقل عن 18 شخصاً أصيبوا في انفجار قنبلة بمطعم في جنوب الفلبين اليوم (الأربعاء)، فيما يشتبه بأنه هجوم انتقامي شنته جماعة إرهابية.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في مدينة إيسولان ذات الأغلبية المسيحية، بجزيرة مينداناو الجنوبية التي يعصف بها التمرد المسلح وقطع الطرق.