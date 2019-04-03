الجيش العراقي محتاج "ديسك ومصحح".. كارثة "لغوية" في منشور مكافأة القبض على البغدادي

يبدو أن المنشور الذي أسقطته طائرات تابعة للجيش العراقي الذي يرصد فيه مكافأة ضخمة للقبض على زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي لم يمر على مدقق إملائي أو نحوي.

ومن الواضح أن الجهة التي أقدمت على طبع المنشور المتعلق بالمكافأة المعروضة للقبض على أبو بكر البغدادي كان يمكنها اكتشاف الأخطاء في النص، لو أنها استخدمت الطباعة على برنامج يحتوي على مدقق إملائي، لكن يبدو أنها لم تفكر حتى في هذه المسألة، ليكون المنشور "كارثة إملائية ونحوية عربية".

وبقيمة مالية هائلة مثل هذه، كان ينبغي على الأقل الاهتمام بمستوى اللغة...