أدرعي: استعدنا أحد مفقودي معركة السلطان يعقوب بعملية سرية بقيادة الإستخبارات العسكرية

أوضح المتحدث بإسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "العريف زخاريا باومل وهو من مفقودي المعركة في السلطان يعقوب، عاد إلى البلاد بعد 37 عامًا، حيث وصلت جثّته إلى إسرائيل قبل أيام عدّة، خلال عملية سرية بقيادة هيئة الإستخبارات العسكرية".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "هيئة الاستخبارات قامت بجهد خلال السنوات الماضية، شمل نشاطات عملياتية مختلفة للعثور على مفقودي المعركة في السلطان يعقوب، الّتي وصلت إلى ذروتها في سلسلة نشاطات لإعادة المرحوم في الأشهر الأخيرة"، مشدّدًا على أنّ "جيش الدفاع ملتزم بمواصلة الجهود للعثور على جميع مفقودي جيش الدفاع وشهداء جيش الدفاع، الّذين لا يعرف مكان دفنهم. رئيس الأركان الجنرال ​أفيف كوخافي​ وقادة وجنود جيش الدفاع يحتضنون عائلات الجنود المفقودين كافّة".

وأرفق أدرعي التعليق بصورة العريف: