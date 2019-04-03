العربية: إسرائيل تعلن إستعادة رفات جندي فقد خلال حرب لبنان عام 1982

أفادت قناة "العربية" عن إعلان ​اسرائيل​ إستعادة رفات جندي فقد خلال حرب لبنان في العام 1982، مشيرة إلى أن تل أبيب استعادت رفات الجندي عبر دولة ثالثة.

وفي حين لفتت القناة إلى أن الجندي الإسرائيلي فقد في منطقة البقاع، ذكرت بأن تل أبيب كانت قد استعادت دبابة الطاقم المفقود بوساطة روسية.