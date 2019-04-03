زغيب: لحماية الانتاج الصناعي لتحريكه العجلة الاقتصادية

دعا المفتي الجعفري الشيخ ​عباس زغيب​، في بيان، "المعنيين والقيمين على الواقع الإقتصادي في ​لبنان​ الى ضرورة الالتفات الى اهمية حماية الانتاج الصناعي الوطني لانه اذا تحققت هذه الحماية نحقق امان واستقرار المواطن لأن الانتاج الصناعي الوطني يحرك العجلة الاقتصادية ويحمي العاملين الذين لا هم لهم الا تأمين احتياجات عائلاتهم".

ولفت زغيب الى انه "من غير المقبول القيام بإستيراد مواد من دول عربية بأقل كلفة من الانتاج الوطني مما يؤدي الى اقفال مؤسسات صناعية ويكون مردوده السلبي زيادة ​البطالة​".