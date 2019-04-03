المطران درويش يواصل لقاءات في البرلمان الأوروبي في بروكسل

واصل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش لقاءاته في البرلمان الأوروبي في بروكسل، واجتمع مع المدير العام لدائرة الجوار والتوسع MACIEJ POPOWSKI، ومسؤولة مكتب الإتحاد الأوروبي للبنان ANNA BERDACH ، وعرض معهم عمل المطرانية في زحلة في مساعدة النازحين، مشدداً على ضرورة تقديم المساعدة لهم لدى عودتهم الى سوريا، و لفت سيادته الانتباه إلى أن وجود هذا العدد الكبير من النازحين سيغير في الديموغرافية اللبنانية وسيخلق خللاً في العلاقات بين مكونات المجتمع اللبناني.
وشارك المطران درويش في قداس في المرشدية العامة في البرلمان الأوروبي، والتقى السكرتير العام للكنيسة الكاثوليكية في البرلمان الأب OLIVER POQUILLON.
ومساء امس، اقام رئيس دير مار شربل في بروكسل الأب شربل عيد الراهب اللبناني الماروني مأدبة عشاء على شرف المطران درويش.
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