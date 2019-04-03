المطران درويش يواصل لقاءات في البرلمان الأوروبي في بروكسل

واصل رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ لقاءاته في ​البرلمان الأوروبي​ في ​بروكسل​، واجتمع مع المدير العام لدائرة الجوار والتوسع MACIEJ POPOWSKI، ومسؤولة مكتب ​الإتحاد الأوروبي​ ل​لبنان​ ANNA BERDACH ، وعرض معهم عمل المطرانية في زحلة في مساعدة ​النازحين​، مشدداً على ضرورة تقديم المساعدة لهم لدى عودتهم الى ​سوريا​، و لفت سيادته الانتباه إلى أن وجود هذا العدد الكبير من النازحين سيغير في الديموغرافية اللبنانية وسيخلق خللاً في العلاقات بين مكونات ​المجتمع اللبناني​.

وشارك المطران درويش في قداس في المرشدية العامة في البرلمان الأوروبي، والتقى السكرتير العام للكنيسة الكاثوليكية في البرلمان الأب OLIVER POQUILLON.

ومساء امس، اقام رئيس ​دير مار شربل​ في بروكسل الأب ​شربل عيد​ الراهب اللبناني الماروني مأدبة عشاء على شرف المطران درويش.