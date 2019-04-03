كرامي: وجود النازحين يخلق ازمة اقتصادية كبيرة ونؤيد موقف الدولة اللبنانية تجاه هذا الملف

أكد رئيس "​تيار الكرامة​" النائب ​فيصل كرامي​ خلال استقباله اللجنة الأهلية التي تتابع موضوع عودة النازحين السوريين الى بلدهم "اننا نؤيد موقف الدولة ال​لبنان​ية تجاه ​ملف النازحين السوريين​، سواء كان موقف ​رئيس الجمهورية​، او موقف ​الدولة اللبنانية​ في ​البيان الوزاري​، ونتمنى ان يُطبّق هذا البيان، ولكن نتيجة اتصالاتنا مع كل ​الجمعيات الأهلية​ وكل الاقتصاديين، والصناعيين والحرفيين في ​طرابلس​، وجدنا بأنّ هذا الوجود يخلق ازمة اقتصادية كبيرة خانقة، ونحن نشعر أيضاً بمؤامرة على ​سوريا​ وعلى لبنان بهذا الموضوع، لذلك نعود ونشدد على ضرورة الالتزام بالبيان الوزاري، وان تطبق القوانين داخل لبنان كأي دولة تحترم نفسها وتعاني من أزمة نازحين على أرضها، نحن في لبنان وسوريا شعب واحد ونحن حريصون عليهم وحريصون على عودتهم الآمنة بكل كرامة وعزّة وسلامة أيضاً".

وبدوره أكد منسق اللجنة المركزية في "التيار الوطني الحر" نقولا الشدواي "اننا تشرفنا بلقاء كرامي كلجنة ، وتباحثنا معا بموضوع التعاون لما فيه خير لمدينة طرابلس وخير القضاء، بموضوع تطبيق القوانين، فالمطلوب اليوم فقط هو تطبيق القوانين، بما يختص بقانون العمل وقانون البناء، والبلدية يجب ان تقوم بمجهود كبير، لأننا نشهد فلتانا في شوارع المدينة غير طبيعي، يجب ان نعالج هذا الأمر بالتعاون مع معالي الوزير كرامي، وسنكون مع تيار الكرامة بإذن الله في هذه اللجنة وسنستكمل زيارتنا على جميع فعاليات المدينة لاستكمال البحث في موضوع النازحين لما فيه مصلحة طرابلس ومصلحة الوطن".