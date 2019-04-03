شهيب بحث مع سفير أوكرانيا بقضايا تربوية عدة وتبلّغ زيادة المنح الدراسية للبنان

التقى وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، سفير ​أوكرانيا​ ايهو اوستاش، في حضور مستشار الوزير صلاح تقي الدين، وتمّ البحث في أمور تربوية أبرزها "إتفاقية التعاون بين البلدين في حقل التربية والأبحاث العلمية".

وأطلع اوستاش، شهيب على "اتفاقيات التبادل الأكاديمي الموقّعة بين جامعات أوكرانيّة وجامعات لبنانيّة، من بينها "​جامعة سيدة اللويزة​" و"​جامعة الروح القدس​ في الكسليك" و"الجامعة العربية في ​بيروت​".

وأوضح أنّ "الحكومة الأوكرانية قدّمت منحًا تعليميّة شاملة للعام الدراسي 2018- 2019 وبصدد زيادة هذه المنح سنويًّا"، كاشفًا أنّ "الأديب اللبناني العالمي ​ميخائيل نعيمة​ كان أوّل لبناني يتخرّج من جامعات أوكرانيا، وتكريمًا لذكراه تمّ نصب تمثال له في جامعة بولتافا في أوكرانيا، وسوف يتم تكريمه مجدّدًا بمناسبة الذكرى الـ130 لولادته، لدى تدشين حديقة شيشنكو بالقرب من السفارة الأوكرانية في ​بعبدا​".