حريق في سيارة بإحتكاك كهربائي في مشحا العكارية

شب حريق في ​سيارة​ BMW تعمل على ​الغاز​ بسبب إحتكاك كهربائي، في ساحة ​بلدة مشحا​ العكارية بالقرب من المدرسة الرسمية لمالكها جمال الحويش. وعمل عناصر الإطفاء في مركز حلبا الإقليمي للدفاع المدني على إخمادها. واقتصرت الأضرار على الماديات .

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