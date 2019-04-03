رجح القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أنور رجا، في حديث تلفزيوني، أن تكون المجموعات الإرهابية في مخيم اليرموك هي من سلمت رفات الجندي الإسرائيلي زكريا بومل الذي أعلنت تل أبيب قبل قليل إستعادة رفاته، وهو من قتلى معركة السلطان يعقوب في لبنان في العام 1982.
ولفت إلى أن المرجح اكتشاف الرفات من قبل المجموعات المسلحة خلال عمليات حفر المقابر في مخيم اليرموك، مشيراً إلى أن العثور على الرفات جاء بتنسيق بين المجموعات الارهابية والاستخبارات الاسرائيلية، متوقعاً أن يكون الإرهابيين قد نقلوا رفات الجندي الاسرائيلي الى تركيا التي سلمتها إلى اسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر أنور رجا: نرجّح أن تكون المجموعات الإرهابية في مخيم اليرموك سلمت رفات الجندي الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.