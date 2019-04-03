أنور رجا: نرجّح أن تكون المجموعات الإرهابية في مخيم اليرموك سلمت رفات الجندي الإسرائيلي

رجح القيادي في "​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​" ​أنور رجا​، في حديث تلفزيوني، أن تكون المجموعات الإرهابية في ​مخيم اليرموك​ هي من سلمت رفات الجندي الإسرائيلي زكريا بومل الذي أعلنت تل أبيب قبل قليل إستعادة رفاته، وهو من قتلى معركة السلطان يعقوب في لبنان في العام 1982.

ولفت إلى أن المرجح اكتشاف الرفات من قبل المجموعات المسلحة خلال عمليات حفر المقابر في مخيم اليرموك، مشيراً إلى أن العثور على الرفات جاء بتنسيق بين المجموعات الارهابية والاستخبارات ال​اسرائيل​ية، متوقعاً أن يكون الإرهابيين قد نقلوا رفات الجندي الاسرائيلي الى ​تركيا​ التي سلمتها إلى اسرائيل.