زار رئيس حزب "الوطنيين الاحرار" دوري شمعون السفير الالماني في لبنان جورج بيرغلين ، يرافقه أمين العلاقات الخارجية في الحزب بيار جعارة، وأمين الداخلية في الحزب ريمون مرهج ومنسق العلاقات الخارجية وقطاع الاغتراب مايك الصفدي.
وأوضح الحزب في بيان له، أنه "تمحور اللقاء حول عدة مواضيع سياسية لبنانية وإقليمية، من ضمنها وأولها موضوع النزوح السوري حيث قام وفد حزب الوطنيين الاحرار بطرح حل جدي وعملي لقضية النازحين، وقام السفير بتدوينه للبحث فيه مع الاتحاد الاوروبي".
وأكد بيرغلين أنهم "كدولة ألمانية وإتحاد أوروبي ضد بقاء اللاجئين في لبنان ومع حل عملي من أجل رجوعهم سالمين آمنين الى وطنهم بأسرع وقت".
وتمحور النقاش حول عدة أمور إجتماعية وإقتصادية، ومن بينها التنمية المستدامة، المياه، البيئة والصرف الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر شمعون التقى سفير ألمانيا وقدم له طرح حل جدي وعملي لقضية النازحين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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