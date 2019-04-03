شمعون التقى سفير ألمانيا وقدم له طرح حل جدي وعملي لقضية النازحين السوريين

زار رئيس حزب "​الوطنيين الاحرار​" ​دوري شمعون​ السفير الالماني في ​لبنان​ جورج بيرغلين ، يرافقه أمين العلاقات الخارجية في الحزب بيار جعارة، وأمين الداخلية في الحزب ريمون مرهج ومنسق العلاقات الخارجية وقطاع ​الاغتراب​ مايك الصفدي.

وأوضح الحزب في بيان له، أنه "تمحور اللقاء حول عدة مواضيع سياسية لبنانية وإقليمية، من ضمنها وأولها موضوع ​النزوح السوري​ حيث قام وفد حزب الوطنيين الاحرار بطرح حل جدي وعملي لقضية ​النازحين​، وقام السفير بتدوينه للبحث فيه مع ​الاتحاد الاوروبي​".

وأكد بيرغلين أنهم "كدولة ألمانية وإتحاد أوروبي ضد بقاء ​اللاجئين​ في لبنان ومع حل عملي من أجل رجوعهم سالمين آمنين الى وطنهم بأسرع وقت".

وتمحور ​النقاش​ حول عدة أمور إجتماعية وإقتصادية، ومن بينها التنمية المستدامة، ​المياه​، ​البيئة​ و​الصرف الصحي​.