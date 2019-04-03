توقيف لبناني ضبطت بحوزته عشرات البطاقات المزورة في صور

أوقفت المديريّة العامّة ل​أمن الدولة​ في ​مدينة صور​ اللبناني (ع.ز)، وضبطت بحوزته عشرات البطاقات المزورة (رخص سوق، بطاقة نقابة، بطاقة هويّة، بطاقة أمن...) ولوحات سيارات لبنانيّة وسوريّة مزوّرة، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بعدة أعمال نصب واحتيال وانتحال صفة، وتزويره المستندات والبطاقات لهذه الغاية.

وتم تسليم الموقوف والمضبوطات الى النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب بناءً لإشارتها.