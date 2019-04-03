الجيش تسلم 6 طائرات دون طيار من السلطات الأميركية لصالح القوات الجوية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أنّ "بحضور عدد من ضباط الجيش وممثّلين عن السفارة الأميركية، جرى يوم أمس في مطار بيروت الدولي تسلّم ست طائرات دون طيار لصالح القوات الجوية، وتبلغ قيمتها حوالي 11 مليون دولار أميركي".
وأوضحت أنّ "هذه الطائرات هي جزء من المساعدات الأميركية المقرّة للجيش اللبناني".
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