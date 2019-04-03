الجيش تسلم 6 طائرات دون طيار من السلطات الأميركية لصالح القوات الجوية

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​، أنّ "بحضور عدد من ​ضباط الجيش​ وممثّلين عن ​السفارة الأميركية​، جرى يوم أمس في ​مطار بيروت الدولي​ تسلّم ست طائرات دون طيار لصالح القوات الجوية، وتبلغ قيمتها حوالي 11 مليون دولار أميركي".

وأوضحت أنّ "هذه الطائرات هي جزء من المساعدات الأميركية المقرّة للجيش اللبناني".