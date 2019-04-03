النائب العام الاستئنافي في البقاع يزور سجنا زحلة للرجال والنساء

تفقد النائب العام الاستئنافي في ​البقاع​ القاضي منيف بركات سجنا زحلة للرجال والنساء يرافقه القاضي ​اماني سلامة​ وقائد سرية درك زحلة العقيد بيار شحود، رئيس غرفة عمليات طوارئ زحلة النقيب حسين زين الدين و​الاب مارون غنطوس​ من ​مرشدية السجون​.

واستهل القاضي بركات جولته من ​سجن زحلة للرجال​ وكان في استقبالهم العقيد عماد بيضون ولفت القاضي بركات الى ان "الزيارة تقليدية وتاتي في اطار تفقد احوال ​السجناء​، خصوصا ان العدد بلغ اليوم 770 سجينا ونعمل مع مرشدية السجون على تامين مبالغ للسجناء اللبنانيين العاجزين عن دفع كفالاتهم المالية كما نتواصل مع الهيئات الدولية لدفع الكفالات عن السجناء السوريين والاجانب وعددهم وصل الى 200 سجين".

ونوه القاضي بركات بخطوة اقامة مطبخ سليم وصحي داخل السجن الامر الذي خفف الاعباء المالية على اهالي السجناء كما رفع من نوعية الاكل داخل السجن.

وفي الزيارة دون القاضي بركات 23 ملاحظة وطلب من السجناء يملكون ​حالات​ استثنائية سيتم معالجتها وفق الاطر القضائية القانونية.

كما زار القاضي بركات سجن النساء مع الوفد المرافق في ​مستشفى​ ​المعلقة​ القديم وتم الاستماع الى شكاوي السجينات ويبلغ عددهن 37 موقوفة ولم يتم تدوين اية ملاحظة.