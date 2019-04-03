خليل: اقترحنا حسم 50 بالمئة من رواتب السلطات العامة وتشمل الرؤساء والوزراء والنواب

أكد وزير المال علي حسن خليل، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "​وزارة المال​ اقترحت حسم 50 بالمئة من رواتب السلطات العامة وتشمل الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين".

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