داود التقى سفير الارجنتين ونصري الخوري وجان لوي قرداحي

استقبل وزير الثقافة ​محمد داود داود​، في مكتبه في الوزارة، سفير الارجنتين في لبنان مارسيو الس، وكانت مناسبة تم خلالها التطرق الى الاوضاع والتطورات الحاصلة، والعلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الاصعدة لا سيما منها الثقافية، واهمية تفعيلها وتطويرها إضافة الى إمكانية التعاون في المجال السينمائي والاستفادة من التجربة اللبنانية.

واعرب سفير الارجنتين عن "اعجابه بالفيلم اللبناني ووصوله الى العالمية". وتناول اللقاء "تحديث بنود الاتفاقية الثقافية الموقعة بين البلدين منذ العام 2001 إفساحا في المجال امام الجالية اللبنانية الكبيرة الموجودة في الارجنتين للاطلاع على الإرث الثقافي اللبناني".

كما التقى داود كلا من امين عام ​المجلس الأعلى اللبناني​ - السوري نصري الخوري والوزير السابق ​جان لوي قرداحي​.

من جهة ثانية استقبل داود الفنان مارسيل خليفة، كذلك التقى المايسترو اندريه حاج في حضور عدد من أعضاء الأوركسترا الشرق عربية وتم البحث في النجاحات التي تمت منذ تأسيس الأوركسترا عام 2000 مع الراحل المايسترو وليد غلمية الى حين تسلم المايسترو الحاج الأمانة والإنجازات التي تسجل من خلال احياء الأوركسترا لاعمال كبار الفنانين اللبنانيين.

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الى ذلك عرض داود مع مدير الوكالة الدولية للجامعة للفرنكوفونية هارفه سابورين البرامج الثقافية المشتركة والاهداف المرجوة منها لا سيما في موضوع حوار الحضارت وقبول الاخر.

ومن زوار وزير الثقافة رئيس بلدية الهرمل ​صبحي صقر​ ومدير المركز الثقافي في المنطقة لدعوته الى افتتاح المعرض الثقافي أواخر الشهر الجاري وتفقد المكتبة العامة في منطقة الهرمل.

كما التقى رئيس مدارس الليسيه ناسيونال هيثم ذبيان على رأس وفد لاطلاعه على التحضيرات الجارية لتنظيم معرض للعلوم تحت اسم Steam fair وهو الأول من نوعه في لبنان ومن المتوقع ان يكون انجازا ثقافيا واكاديميا، والتمني على الوزير ان يكون المعرض برعايته.