سانا: الجيش السوري يدمر مقرات للمسلحين بريف إدلب الجنوبي الشرقي

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن وحدات من ​الجيش السوري​ دمرت بضربات صاروخية أوكاراً للمجموعات المسلحة في أطراف بلدتي تلمنس ومعرشمارين ب​ريف إدلب​ الجنوبي الشرقي. يذكر أن مراسل "النشرة" في سوريا كان قد أفاد بأن الجيش السوري واصل الرد على هجمات مسلحي "جبهة النصرة" واستهدف مواقعهم في قمة النبي أيوب بجبل الزاوية في ريف إدلب وقضى على مجموعة منهم ودمر الياتهم، كما دمر أحد مقرات مسلحي "النصرة" في أطراف قرية بسنقول واستهدف تجمعاتهم في أطراف الهبيط والتمانعة والقصابية وعابدين بريف إدلب وبلدة بداما بالريف الغربي.

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