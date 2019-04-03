شرطة تشيكيا رحّلت عراقيين إلى النمسا لارتباطهما باعتداءات على قطارات في ألمانيا

أكّدت المتحدثة باسم الشرطة في ​تشيكيا​، هانا روباسوفا، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الشرطة رحّلت رجلًا وامرأة عراقيَين إلى ​النمسا​، لارتباطهما باعتداءين على قطارات في ​ألمانيا​ بالعام 2018".

وكان قد أوقف الرجل البالغ 30 عامًا والمرأة البالغة 27 عامًا، في مطار براغ الأسبوع الماضي، بعيد توقيف عراقي ثالث في ​فيينا​.

وتشتبه السلطات بتورط العراقيين الثلاثة في اعتداء عبر وضع شريط صلب على قضبان السكة الحديد بين مدينتي ​ميونيخ​ ونورمبرغ في جنوب ألمانيا، ما تسبّب بتحطّم النافذة الأمامية لقطار في تشرين الأول الماضي.