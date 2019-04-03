أكّدت المتحدثة باسم الشرطة في تشيكيا، هانا روباسوفا، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الشرطة رحّلت رجلًا وامرأة عراقيَين إلى النمسا، لارتباطهما باعتداءين على قطارات في ألمانيا بالعام 2018".
وكان قد أوقف الرجل البالغ 30 عامًا والمرأة البالغة 27 عامًا، في مطار براغ الأسبوع الماضي، بعيد توقيف عراقي ثالث في فيينا.
وتشتبه السلطات بتورط العراقيين الثلاثة في اعتداء عبر وضع شريط صلب على قضبان السكة الحديد بين مدينتي ميونيخ ونورمبرغ في جنوب ألمانيا، ما تسبّب بتحطّم النافذة الأمامية لقطار في تشرين الأول الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة تشيكيا رحّلت عراقيين إلى النمسا لارتباطهما باعتداءات على قطارات في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.