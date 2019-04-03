البرلمان التونسي يقر فرض ضرائب جديدة ويرفع سن التقاعد عامين

وافق ​البرلمان التونسي​ على قانون يرفع سن ​تقاعد​ موظفي ​الحكومة​ عامين ويفرض ضريبة أمان اجتماعي نسبتها واحد بالمئة على الموظفين وضريبة نسبتها 2 بالمئة على أرباب العمل. ويرفع القانون سن تقاعد موظفي الحكومة من 60 إلى 62 عاما اعتبارا من عام 2020.

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