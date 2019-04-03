مسؤول روسي: نشاط "الناتو" في البحر الأسود لن يعزز أمن المنطقة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن "مواقفنا واضحة، وأي تعزيزات لحلف "الناتو" في منطقة البحر الأسود لا معنى لها من الناحية العسكرية، وهي لن تعزز أمن المنطقة أو الحلف نفسه، بل ستحمل مخاطر عسكرية إضافية".
وخلال تصريح صحفي، لفت إلى أن "مسؤولية الأمن في المنطقة يجب أن تتحملها دول البحر الأسود نفسها"، مشيراً إلى أن "روسيا مستعدة لأي منعطف في مجال الأمن العسكري في منطقة البحر الأسود، وفي حالة تنفيذ حلف الناتو لخططه، فإن موسكو يمكنها زيادة نشاطها في هذه المنطقة أيضا".
وشدد على أنه "إذا تطلبت من جانبنا إجراءات عسكرية وتقنية إضافية، فسوف نقوم بها، ومن الناحية العسكرية، نحن بالطبع مستعدون لأي منعطف ممكن في مجال الأمن العسكري في هذه المنطقة".
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