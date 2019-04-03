ترامب: سيتم اغلاق الحدود الجنوبية أو أجزاء واسعة منها إذا لم يتحرك الكونغرس

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "سيتم اغلاق الحدود الجنوبية أو أجزاء واسعة منها إذا لم يتحرك ​الكونغرس​ سريعاً لإقفال منافذ ​المهاجرين​ ويقضي على الثغرات الموجودة"، مشدداً على أن "هذه حالة طوارئ وطنية".

ولفت إلى "أنني لم أكن أخطط أبدا للتصويت قبل ​انتخابات​ 2020 على حزمة الرعاية الصحية الرائعة التي يتم تطويرها الآن من قبل بعض الأشخاص الموهوبين للغاية".

وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أنه "سيتم إغلاق الحدود الجنوبية إذا لم تقم سلطات ​المكسيك​ باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى ​الولايات المتحدة​".