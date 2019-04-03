جاويش أوغلو: تركيا ستشتري منظومة اس 400 الصاروخية الروسية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ان "بلاده ستشتري منظومة اس 400 الصاروخية الروسية".
وكان أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي فلاديمير شامانوف أنه ل"ا يستبعد إمكانية أن يتخلى الجانب التركي عن صفقة منظومة صواريخ "أس 400" مع روسيا، في حين توقعت وزارة الدفاع الأميركية أن يتم حل النزاع مع تركيا بشأن هذه الصفقة".
واوضح شامانوف في تصريحات لوكالة "إنترفاكس" الروسية أن "تنفيذ هذه الصفقة سيعتمد على مدى تأثير الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة فيما يتعلق بمقاتلات "أف 35" على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
وأكد أن "الجانب الروسي أنه لن يتخلى عن هذه الصفقة".
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