الجيش الليبي: تلقينا أوامر بالتحرك نحو غرب البلاد لمحاربة الإرهابيين

أعلن مكتب إعلام ​القيادة​ العامة للجيش الليبي، في بيان، أن "قوات ​الجيش الوطني​ تتحرك نحو مدن المنطقة الغربية لتطهير ما تبقى من الأراضي الليبية من قبضة ​الجماعات الإرهابية​ الموجودة في المنطقة الغربية بعد تلقيها أوامر بذلك".

ولفت إلى أن "​القوات المسلحة​ الليبية حريصة على سلامة المواطنين والممتلكات العامة في البلاد".

وأبرزت مقاطع نشرتها خلية الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي تحرك كتيبة طارق بن زياد بكامل عتادها وأفرادها وآلياتها للمنطقة الغربية لتنفيذ تعليمات وأوامر القيادة العامة المحددة مسبقا في تلك المنطقة، فيما نشرت الكتيبة 155 مشاة مقطع فيديو يظهر تحرك قواتها بكامل عدتها إلى منطقة محددة بالمنطقة الغربية.